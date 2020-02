Burgemeester kweekt begrip bij aanhanger FC Utrecht over ‘verplicht’ busvervoer

En dat is alweer zes! Autobran­den lijken niet te stoppen in Deventer

9:26 Het gaat maar door met de autobranden in Deventer dit jaar. Afgelopen nacht ging er weer een vierwieler in vlammen op, dit keer aan de Schurenstraat. Het is de zesde dit jaar al weer, nadat vorig jaar meer dan dertig auto's in de hens gingen.