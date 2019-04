Burgemeester nodigt alle 18-jarigen van Deventer per brief uit voor dodenherdenking

Burgemeester Ron König heeft alle 18-jarigen van Deventer een brief geschreven om ze uit te nodigen voor dodenherdenking op 4 mei op het Grote Kerkhof. De brief is ook een initiatief van het 4 mei comité.

Het thema van dodenherdenking is dit jaar de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht. Daarom heeft het 4 mei comité bedacht dat iedereen die 18 is (of dit jaar 18 wordt) een speciale plek krijgt op het Grote Kerkhof op 4 mei tijdens dodenherdenking.

Alle 18-jarigen zijn om 19.00 welkom voor ontvangst in het Stadskantoor van Deventer. Vanaf daar gaat het gezamenlijk naar het Grote Kerkhof. Het thema van de herdenking in 2019 is de “vrijheid die we hebben om te stemmen”.

Tijdens dodenherdenking wordt iedereen herdacht die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld is omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.