Deventer moet fors groter worden om voorzieningen als de schouwburg, sportcentrum de Scheg en filmtheater Mimik in de benen te kunnen houden. Dat vindt burgemeester Ron König, vandaag officieel een jaar in dienst. Een groei naar zo'n 130.000 inwoners lijkt hem realistisch. Het mag in Deventer over de hele linie wel wat ambitieuzer, vindt König.

,,Ik heb soms het gevoel, los van de laatste coronamaanden, dat we in Deventer wel meegaan in de stroom, maar niet voorop lopen in de economische ontwikkeling’’, maakt König (D66) de balans op in een vraaggesprek met de Stentor. ,,Er zijn regio’s en gemeenten waar meer drive en meer ambitie zit. Hier is het soms meer van: ‘het gaat zoals het gaat’. Het moet iets ambitieuzer. Terwijl er heel veel creativiteit aanwezig is in en om de stad. Als stad doen we het qua toerisme bijvoorbeeld fantastisch.’’

Nadenken over 2030

König vindt dat Deventer meer bezig moet zijn met de langere termijn. ,,Denk nou eens na over de periode tot, zeg 2030. We doen de goede dingen wel, maar je loopt het risico dat je afslagen mist. En dat je over tien jaar zegt: ‘We hadden het toen toch zus of zo moeten doen’.”

König noemt uitbreiding van Deventer geen doel op zich. ,,In het verleden is weleens 130.000 inwoners genoemd. In die richting moet je wel denken. Maar het gaat niet zozeer om een getal en groei is nooit een doel op zich. Je hebt het bijvoorbeeld over woningbouw en daar komt meer achter vandaan. Kun je op termijn de Scheg, de Deventer Schouwburg, een filmtheater of poppodium Burgerweeshuis in de lucht houden met 100.000 inwoners? Of heb je daar een schaalsprong voor nodig?‘’

Leegstand

König noemt ook de regiofunctie van Deventer. ,,Moeten we daarvoor niet wat groter worden? Dat geldt ook voor in de binnenstad. Daar hadden we al leegstand en dat is door de coronacrisis niet minder geworden. Kun je een binnenstad op het gewenste niveau houden met 100.000 inwoners?’’

König vindt zelf groei dus nodig en hij denkt dat de politiek ook verder wil kijken. ,,Ik vind dat ik in mijn rol als burgemeester vooral die discussie moet aanjagen en mee moet denken over de langere termijn. Die gesprekken worden nu ook wel gevoerd. Het is uiteindelijk een discussie, die politiek gevoerd moet worden.’’