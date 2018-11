Kroegen in de verkoop, wat is er aan de hand op het Grote Kerkhof?

18:05 Grand Café Dikke van Dale is al weken dicht en bijna de helft van de andere kroegen aan Deventers tweede horecaplein staat te koop. Wat is er gaande rond het Grote Kerkhof; is het plein uit de gratie geraakt of is dit juist hét moment om te verkopen?