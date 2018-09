Burgerweeshuis Deventer weet hoeveel verbouwing gaat kosten

Over een verbouwing van het Burgerweeshuis wordt al jaren gesproken. Het pand, het gaat om een rijksmonument, zou sterk verouderd zijn en niet meer van deze tijd. Volgens Hammer wordt onder meer het 'financiële plaatje' bekendgemaakt. „Iedereen die bij ons binnen is geweest, weet dat een investering nodig is. Hoe we dat willen en wat daar voor nodig is, gaan we presenteren."