Burgerweeshuis Deventer zoekt jonge talenten uit Overijssel voor de Burgers Beurs 2022

Het doel van de beurs is om een impuls te geven aan de carrière van muzikanten. Jonge talenten uit Overijssel die zich op muzikaal gebied verder willen ontwikkelen of muziek willen uitbrengen, kunnen zich hiervoor aanmelden.

Samen met de medewerker talentontwikkeling van het Burgerweeshuis gaan ze aan de slag met onder meer een lange termijnplanning en doelstellingen voor de volgende stap. Voorgaande jaren zaten onder andere Snelle, Sluwe Vos, Pjotr, Boogie Monster, Vera Bon en Bastian Benjamin in de Burger Beurs.

De Burger Beurs is onderdeel van het talentenprogramma Podiumplan van het Burgerweeshuis en wordt mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel. Wie in aanmerking wil komen voor de beurs van 2022 moet zich vóór maandag 15 november aanmelden via burgerweeshuis.nl/talent/burgerbeurs.