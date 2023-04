Burgerweeshuis drukte vroeger zelf de concertposters: zo zag dat eruit

Intratuin in Deventer gaat woeker­plant­je in vijver te lijf met schepnet: rode deken verdwijnt

Vorige maand lag er nog een rode deken over het water bij Intratuin in Deventer. Nu is daar niets meer van over. Intratuin heeft het probleem opgelost. De boosdoener? Een klein plantje. ,,We houden in de gaten of dit vaker voorkomt.’’