Burgerweeshuis kijkt steeds serieuzer naar andere locaties

Update Buiten­speel­dag op Beesten­markt in Deventer afgeblazen

10:24 De voor vanmiddag geplande activiteiten op de Beestenmarkt in Deventer in het kader van Nationale Buitenspeeldag gaan niet door. Volgens Loes Groot Lipman van mede-organisator Raster is er slecht weer voorspeld en is het risico op ongevallen te groot.