‘Burgerweeshuis, laat een belangrijk onderdeel niet zo makkelijk afpakken’

Deventer ontwerper Peter Bos glimt van trots: zijn quarantai­ne­boek hangt naast Karel Appel in het Stedelijk

8 oktober Wie kan zeggen dat zijn werk ooit in het museum te zien was - en nog wel in het Stedelijk Museum in Amsterdam - terwijl je geen kunstwerken maakt? Ontwerper Peter Bos grijnst van oor tot oor. ,,Ze mogen mijn boek zelfs houden. Hoe gaaf zou het zijn als ik mijn boek in de catacomben kan gaan opzoeken over een paar jaar?”