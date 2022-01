Buro Saartje overgegaan in Zorggroep Solis: huishoudelijke hulp voor Deventer inwoners wordt vanuit één loket geregeld

Buro Saartje was niet meer nodig, geeft Zorggroep Solis aan. De reden is dat er sinds 2018 een afname is van nieuwe aanmeldingen/indicaties van PGB-klanten door de gemeente Deventer. Veel inwoners blijken zorgafhankelijk, hebben een grotere zorgvraag en krijgen daarmee een WMO in natura of WLZ-indicatie. Solis wil eenvoud in het organiseren van de inzet van een huishoudelijke hulp en gaat dit daarom vanuit één loket regelen. Ook denkt de organisatie zo beter te kunnen inspelen op veranderingen in de zorgvraag van klanten. De huishoudelijke hulp heeft een belangrijke signaleringstaak.