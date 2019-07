Busje brandt uit op N344 bij Bathmen

Kroegbaas De Harmonie: ’Ik keek de inbreker zo in zijn smoel’

15:43 Zo’n dertig jaar heeft Guus Drogt zijn café De Harmonie in Deventer. In die tijd is er zes keer ingebroken in de kroeg op de hoek Papenstraat-Barmhartigesteeg. De laatste keer vanochtend vroeg. ,,Ik keek ’m zo in zijn smoel.’’