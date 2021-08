Busje ramt scooter op bedrijventerrein in Deventer: man naar het ziekenhuis

Overleden Hans Wind voor altijd een markante Devente­naar: ‘Een grote man met een klein hartje’

15 augustus Hans Wind (1963) is vrijdag overleden. De Deventenaar droeg de titel ‘sociaal ambassadeur’ van de stad. Altijd was Wind in de binnenstad te vinden en liet hij zijn stem horen. De laatste jaren vooral online via Twitter. Raadsleden en een vriend spreken over een gemis. ,,Hij was echt iemand die de stad een beetje kleur gaf.’’