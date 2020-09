Busje rijdt scootmobiel doormidden in Deventer

Luka (16) uit Deventer speelde de hele nacht games, slapen deed hij wel in de klas

5 september Acht, tien, misschien wel twaalf uur achter elkaar gamen. De 16-jarige Luka uit Deventer raakt de tel kwijt als hij aan zijn gameverslaving terugdenkt. Bijna hetzelfde aantal maanden zit hij nu in de hulpverlening om er vanaf te komen. Want het ging in alle opzichten niet goed met hem. Hij at niet meer waardoor hij op ondergewicht kwam en op school zat hij meer te slapen dan op te letten.