Bussen klaar voor vertrek naar Enschede

Burgemees­ter: Twen­te-fans zijn in Enschede gebleven

10:43 Supporters van FC Twente die mogelijk in Deventer letterlijk de strijd wilden aangaan met fans van GA Eagles zijn in Enschede gebleven. Dat zegt waarnemend burgemeester Ron König op zondagochtend anderhalf uur nadat het noodbevel was beëindigd. Er is uiteindelijk geen enkele fan van de Tukkers teruggestuurd, aldus de burgemeester zondagmorgen.