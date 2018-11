Busvervoer in Deventer pas volgend jaar aangepast

Dat nieuwe busstation is niet gevestigd aan de noordzijde van het NS-treinstation, maar aan de zuidzijde, wat zorgt voor andere routes. Syntus Overijssel kiest er daarom voor om de dienstregeling voor het gebied Midden-Overijssel later te veranderen, gelijktijdig met de opening van het busstation in Zwolle. „Voor Deventer en omgeving betekent dit dat we voorlopig geen veranderingen doorvoeren voor het busvervoer", zegt woordvoerder Lotte Hendriksen van Keolis, waar Syntus onder valt. „Normaal gesproken doen we dat altijd in december, maar ditmaal gebeurt dat later. De nieuwe dienstregeling voor het stadsbusvervoer voor Deventer is ook nog niet bekend.”