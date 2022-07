Buurman hekelt overlast van evenemententerrein Deventer: ‘Vragen om handhaving heeft weinig zin’

Gestolen relikwie duikt op bij kunstdetec­ti­ve uit Deventer: ‘Ik heb gezegd: zet het dan maar voor mijn deur’

Kunstdetective Arthur Brand uit Deventer zegt dat iemand vorige week een eeuwenoude relikwie bij hem heeft afgeleverd, die vorige maand in Frankrijk is gestolen. Voor veel rooms-katholieken is zo’n voorwerp heilig. Na de diefstal kregen de dief en de verberger waarschijnlijk berouw, laat Brand weten.

12 juli