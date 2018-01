Buurman kondigt strijd tegen Viking aan

Om zijn woede over het gedoe met de Viking kenbaar te maken schreef hij een brief van drie kantjes aan het college van B en W en aan alle 37 raadsleden. Jacques Struis zegt al 17 jaar met de gemeente ‘in gevecht’ te zijn. ,,En nu ben ik er helemaal klaar mee.’’

Verkocht

Hij woont pal naast de Viking en bezat tot 2014 ook twee andere naastgelegen panden. Die panden aan de Nieuwe Markt heeft hij verkocht aan de gemeente om de plannen voor de Viking mogelijk te maken. Onderdeel van de verkoop was dat hij zich zou onthouden van aanspraak op planschade en een juridische strijd zou voeren. Hij zou dan het uitzicht op de uiterwaarden van de IJssel behouden.

,,Dat was belangrijk voor me en nu gaan ze het gebouw ophogen door er installatie op te zetten’’, zegt Struis. ,,Dan houden zij zich niet aan de afspraak en voel ik me ook niet meer gehouden aan de afspraak. Dat ze het dak gaan ophogen, zonder mij dat te laten weten, voelt als een dolksteek in mijn rug. Los van de hoogte gaat het ook om geluids- en stankoverlast. Dat laat ik niet zomaar gebeuren.’’

Zwijgplicht

Struis onthield zich in al die jaren van commentaar. ,,Ik had zwijgplicht.’’ Met hulp van een juridisch adviseur procedeerde hij met succes, samen met buren vanaf 2001 tegen het oorspronkelijke plan voor die plek, 25 appartementen. ,,Ik ben op zich niet tegen de Viking, al is het een voorziening voor maar een kleine groep mensen. Misschien zijn er maar 5000 Deventenaren die regelmatig naar het filmhuis en Bouwkunde gaan. De bevolking moet wel weten dat voor amusement voor deze kleine groep mensen een enorme pot met subsidie is gemoeid. Ik vind ook belangrijk dat de gemeente en NV Maatschappelijk Vastgoed zich aan de afspraak houden. Dus dan gaan we de strijd maar aan, zoals we dat in 2001 ook deden. Ja, ik ga bezwaar maken en ga door tot het laatste rechtsmiddel, ook al duurt dat jaren en kan daardoor de Viking niet afgebouwd worden.’’

Bestemmingsplan

Het plan voor filmtheater de Viking is niet veranderd, zo stelt de gemeente Deventer. De verhoging van de voorgevel met 70 centimeter gaat niet door. Het plaatsen van de luchtinstallatie op het dak is onderwerp van juridisch onderzoek. ,,Als zou betekenen dat door de installatie het bestemmingsplan moet worden aangepast gaat het plan voor de installatie op het dak niet door’’, zegt Maarten-Jan Stuurman, woordvoerder van de gemeente. ,,Als de luchtinstallatie op het dak in juridische zin geen onderdeel van het gebouw is kan het geplaatst worden zonder het bestemmingsplan aan te passen. Daar moet de gemeente eerst over beslissen.’’

De brief van buurman Struis