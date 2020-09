Buurman springt in water om vrouw uit auto te halen: ‘Je denkt niet na en komt in actie’

Deventer krijgt 4,2 miljoen euro van rijk en provincie voor wonen binnenstad

10 september Deventer krijgt miljoenen van het rijk en de provincie om in een flink tempo meer woningen te realiseren in en direct rond de binnenstad. Het geld, ook bedoeld om het centrum aantrekkelijker te maken, moet uiteindelijk zo’n 600 nieuwe woningen in het stadscentrum opleveren.