Buurman theater: Afspraak over hoogte Viking genegeerd

Buurman Jacques Struis verkocht panden om de bouw van filmtheater De Viking mogelijk te maken. Nu ligt hij met de gemeente Deventer in de clinch over de hoogte van het gebouw.

De luchtinstallatie van De Viking kan niet op het dak geplaatst worden. Dat stelt buurman Jacques Struis, die de gemeente Deventer wil houden aan eerdere afspraken. Hij schrijft dat in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

De luchtinstallatie van het filmtheater kan niet in het gebouw komen, nu de ruimte daarvoor ontbreekt. Via buizen aan de buitenkant van het gebouw moet de installatie op het dak komen. Dat kost 339.000 euro extra.

Die installatie is 1.20 meter hoog. De voorgevel moet 70 centimeter hoger worden om de installatie aan het zicht te onttrekken. Dat aangepaste plan van architect Bjarne Mastenbroek kreeg half december akkoord van de welstandscommissie.

Bezwaar

Tegen het ophogen van het gebouw maakt Struis bezwaar; hij heeft een zienswijze ingediend. Hij stelt dat hij met de gemeente in januari 2013 een afspraak heeft gemaakt over de maximale hoogte van het gebouw. Dat gebeurde toen hij twee panden aan de Nieuwe Markt aan de gemeente verkocht. Die panden had de gemeente nodig om de bouw van De Viking mogelijk te maken.

De hoogte van De Viking is voor Struis, die op de bovenste verdiepingen van een ander pand nabij het filmtheater woont, belangrijk om uitzicht te blijven houden. Hij vreest een 'visuele chaos' voor alle omwonenden van De Viking. Ook vreest hij geluidsoverlast.

Zwaar bevochten

De afspraak met de gemeente en de vastgoedtak NV Maatschappelijk Vastgoed over de maximumhoogte is door hem in 2013 'zwaar bevochten'.

Deel van de afspraak is dat Struis zich zou onthouden van schadeclaims, hij mocht ook geen bestuursrechtelijk stappen zetten of zich te mengen in een inspraakprocedure over De Viking. Hij kondigt alvast aan dat hij nu wel een 'rechtsmiddel' zal inzetten; als de gemeente zich niet aan afspraken houdt, doet hij dat ook niet.

Onderdeel gebouw of niet

Volgens Maarten-Jan Stuurman is het de vraag of de luchtinstallatie in juridische zin onderdeel van het gebouw is. Als dat het geval is mag de hele luchtinstallatie op het dak niet. Dat zou een nieuw probleem betekenen. De installatie past ook niet in het gebouw.

Het ophogen van de voorgevel met 70 centimeter, zoals architect Mastenbroek wil om de installatie aan het zicht te onttrekken, is al van de baan, zo blijkt nu. Stuurman: ,,Het gebouw heeft al de maximale hoogte van het bestemmingsplan.''