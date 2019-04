Buurman wil pandje terug en ziet dan af van bezwaren tegen Deventer theater De Viking

update Asscher krijgt Go Ahead Eag­les-shirt bij presenta­tie boek: ‘Hij is onze scorende spits’

14 april De Deventer ‘Overlevers’ Willem Kers, Carel Roelvink, Tonnie Lunenburg en Jan Dijk stonden vanavond naast Lodewijk Asscher op het podium van De Balie in Amsterdam. Tijdens de presentatie van het nieuwe boek over de politicus overhandigde het viertal een shirt van Go Ahead Eagles met ‘Asscher’ en nummer 9 achterop. ,,Hij is onze scorende spits.’’