Buurt Bathmen zat zonder water door leidingbreuk

'Vuurwerkvrij' Bathmen regelt eigen show

9:37 Terwijl elders ruzie over vuurwerkverboden en -vrijzones is, komen inwoners van Bathmen in de oudejaarsnacht broederlijk samen op het dorpsplein. Voor een professionele show. Een verbod om zelf vuurwerk af te steken is er niet. Wel de vriendelijke vraag dat te laten.