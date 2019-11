Buurt Deventer Buitensociëteit verdeeld: ‘Klagers zeuren over alles’

Sterke Gorter loodst Jong GA Eagles door mist naar kostbaar punt in topper

25 november Jong Go Ahead Eagles heeft gisteravond in Wesepe een grote stap gezet richting de kampioenspoule bij de beloftenteams. Ook in de achtste wedstrijd van het seizoen tegen de sterke koploper FC Groningen behield de Deventer ploeg van trainer Kick Maatman de ongeslagen status (1-1) .