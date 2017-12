Buurt heeft genoeg van filmtheater De Viking in Deventer

De buren voelen zich niet serieus genomen, nu er niets met de kritiek wordt gedaan. Het is reden dat sommige bewoners maar uit het overleg zijn gestapt, waarin onder meer vertegenwoordigers van de NV Maatschappelijk Vastgoed zitten. Bewoners zeggen verder dat ze al maanden geen informatie over de bouw hebben gekregen. Zo vernamen ze uit deze krant dat de bouw opnieuw met vijf maanden is vertraagd. Het verwijt van beroerde communicatie treft aannemer Hegeman overigens niet. Die laat volgens bewoners met bijvoorbeeld een briefje door de deur netjes weten als er op zaterdag werk is op de bouwplaats.

Schade

Er is kritiek over de wijze hoe schademeldingen zijn afgehandeld. Het gaat onder meer om scheuren in muren, die volgens bewoners zijn ontstaan tijdens de sloop. Die schade is volgens hen maar ten dele vergoed en bewoners moeten geld toeleggen op het herstel. Zij verwijten de gemeente dat ze bij de afhandeling niet thuis gaf, terwijl de bouw van De Viking een besluit van de gemeente is.

De gemeente weerlegt de klachten uit de buurt. Volgens woordvoerder Maarten-Jan Stuurman is de schade-afhandeling een zaak van de schade-expert en wordt de buurt regelmatig van ontwikkelingen op de hoogte gehouden door aannemer Hegeman. Stuurman: ,,Als er nieuws is of er werkzaamheden zijn die invloed hebben op de omgeving wordt de buurt door de aannemer geïnformeerd via een brief of worden zij uitgenodigd voor een ’koffiemoment’ waar Hegeman toelichting geeft over de stand van zaken. Het is bekend dat de buren liever geen containers voor de deur hebben. Maar is geen alternatieve ruimte. Zodra de containers niet meer nodig zijn worden deze verwijderd.'' Het afhandelen van de schade is in handen van een onafhankelijke schade-expert, zo geeft de gemeente aan. ,,We hebben geen invloed op het oordeel van de schade-expert.''