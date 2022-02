Buurt in Deventer ergert zich aan ‘rotpaaltjes’ (en ineens zijn er een hele hoop weg)

VAN WIEG TOT GRAF De rouwstoet voor Gerrit Tuitert (88) uit Bathmen kreeg bijzonder bezoek: ‘Een mooi gezicht’

Wilde je in Bathmen SUCCES boeken, dan was daar een speciaal telefoonnummer voor in het leven geroepen: 531. Na het draaien van die cijfercombinatie kreeg je rijschoolhouder Gerrit Tuitert aan de lijn. En ja, Gerrit (88) was een garantie voor SUCCES, zowel in theorie als in praktijk.

