Buurt is overtuigd: juiste persoon voor Havezatebom zit vast, maar zijn moeder weet zeker dat hij niet de dader is

Even voor twee uur 's nachts was er een enorme explosie met gesprongen ruiten en gescheurde muren tot gevolg. Wonder boven wonder konden mensen in hun huizen blijven en leek het erop dat er niemand gewond was geraakt. Nu de buurt een paar dagen verder is komt het besef, en blijkt er meer stuk dan in eerste instantie gedacht. Maar dat hun buurtgenoot gearresteerd is, verbaast hen niks.