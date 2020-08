Buurt Schalkhaar angstig na tweede aanslag, maar getroffen huis gaat niet op slot

video Dubbele aanslag Schalkhaar: politie zoekt mysterieu­ze man die zich ophield voor de woning van Roy van T.

13:30 De politie is op zoek naar een onbekende man die vannacht is gezien voor de woning aan de Bakkerskamp in Schalkhaar, waar vanmorgen vroeg een aanslag plaatsvond. In de tuin van de woning werd rond 04.00 uur een explosief gegooid. De klap die volgde, was in de verre omtrek te horen.