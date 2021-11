Buurt volgt arrestatie van gewapende man (21) bij school in Deventer op de voet: ‘Ik zag hem over het hek springen’

Kerncentra­les of me­ga-zonnepar­ken? Deze Diepenve­ner wil andere aanpak voor klimaatcri­sis: ‘Deltaplan nodig’

Windmolens, zonnepark of kernenergie. Heel Nederland is druk bezig met de energietransitie. Over de beste oplossing zijn de meningen verdeeld. Diepenvener Metske Steensma (72) gebruikte de coronatijd om alles op een rijtje te zitten in een boek. ,,We moeten de zaken veel grootser aanpakken.’’

11 november