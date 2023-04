Buurtbewoners voelen zich gepasseerd rond komst McDonald’s in Deventer binnenstad: ‘We maken ons zorgen’

Overijssel maakt massaal bezwaar tegen WOZ-waar­de, Deventer koploper in deze regio

Huizenbezitters in Overijssel hebben vorig jaar op grote schaal bezwaar gemaakt tegen de WOZ-waarde van hun woning. In deze regio is Deventer in absolute getallen de koploper met 1673 personen die bezwaar aantekenden.