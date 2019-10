Buurthuizen sluiten de deuren: ‘Toename problemen in wijk dreigt’

Kinderboe­ken­week­spek­ta­kel in Deventer nu voor het eerst ook in de biblio­theek

11 oktober Het Kinderboekenweekspektakel in Deventer is de afsluiting van een week feest rond de kinderboeken. En waar eerder de Schouwburg de plek was om het feest te vieren, begint het spektakel deze zondag nu in de bibliotheek, om vervolgens door te gaan in zowel de schouwburg als het Filmhuis.