Buurtzwembad Rode Dorp mag nu ook niet meer in de voortuin

Het lijkt wel een soap, de kwestie rond het buurtzwembad in de Landstraat in het Rode Dorp in Deventer. Met elke keer een nieuwe cliffhanger. Waar het zwembad eerst van straat moest, mag het van de woningcorporatie nu ook niet meer in de voortuin staan.

Stomverbaasd was Wendy de Vries toen ze donderdag opeens een brief van de woningcorporatie in de brievenbus aantrof. ,,Mijn hele dag gelijk verpest.'' Het buurtzwembadje dat ze na lang en uitvoerig overleg pas nog naar de voortuinen van twee woningen in de Deventer volksbuurt Rode Dorp hebben verplaatst, mag ook daar niet langer staan. Voor 6 juli moet het weg.

Woningcorporatie Rentree vindt dat het zwembad te groot is en dat een dergelijk gewicht onverantwoord is in de voortuinen. Bovendien is Rentree het er niet mee eens dat voor de plaatsing van het zwembad een hekje moest wijken.

Oplossing of niet?

Het zwembad moest eerder al weg van de straat, omdat de gemeente zich zorgen maakte over de veiligheid en de daarmee verbonden aansprakelijkheid. Na lang overleg kwam deze oplossing eruit, tot groot geluk van iedereen, zo leek het. Tot dus deze nieuwe brief binnen kwam, zegt Wesley de Vries. ,,Dit is gewoon kloten.''

Wesley en Wendy de Vries, plaatsers van het bad, snappen er niks van. ,,We proberen gewoon iets goeds te doen voor de buurt. Niet iedereen hier kan naar het zwembad, dit is nog een echte volksbuurt, waar lang niet iedereen veel geld heeft. Na lang overleg met de gemeente kwam dit als oplossing eruit, nou blijkt dit ook weer niet goed.''

Waterschade

De familie wordt bovendien verantwoordelijk gesteld voor eventuele waterschade, mocht het bad lek raken. Dat risico is er helemaal niet, vindt Wesley de Vries. ,,Daar hebben we bij het plaatsen op gelet. Het water stroomt dan gewoon naar de straat.''

Corrie Loman, die even komt kijken, hoopt dat het zwembad blijft staan ,,Er is toch helemaal niks aan de hand hier?'' Hij krijgt bijval van wat in het water ravottende kinderen. ,,Als dit zwembad weg moet, dan hebben we hier niks meer'', zegt een jochie van een jaar of tien.

Zelf weghalen