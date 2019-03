Café-cuisine Deventer heet St. Maxime

INTERVIEW + VIDEO Dit is Michel, de man die nooit slaapt. ‘Ik hoop niet dat ik 80 word’

16:26 Een interview voor de krant? Of hij daar even een nachtje over mag slapen? Michel Jansen heeft in elk geval gevoel voor humor. Want de 41-jarige Deventenaar kan niet slapen. Nooit. ,,Het is de hel. Nee, ik hoop niet dat ik 80 word.’’