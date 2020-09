Cafés Holten zetten op het laatste moment streep door coronaproof-opzet Keunefeesten

Stadshof, grote publieke binnentuin in Deventer centrum, komt er

11 september Belangrijke en langverwachte ontwikkeling in het Deventer stadscentrum: het ontsluiten van een binnenhof van bijna drie voetbalvelden groot, in hartje centrum. De Stadshof, het gebied ingeklemd tussen Korte B., Lange B. en Grote Overstraat, gaat er eindelijk komen. Het is in alle opzichten een doorbraak.