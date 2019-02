Campagne voor Deventer kandidatuur WK tijdrijden lijkt begonnen

Deventer voert al maanden gesprekken over de mogelijke organisatie van het wielerevenement. Die gesprekken vonden aanvankelijk enkel en alleen in het geheim plaats, al lekte al snel uit dat de stad in beeld was om het WK te mogen organiseren. Uit een eerder deze maand uitgelekte concept-begroting bleek dat het de gemeente meerdere tonnen per jaar moet gaan kosten, wil Deventer vanaf 2020 jaarlijks wielrenners welkom heten. De rest van het totaalbedrag - het gaat om jaarlijks drie miljoen euro - zou door andere partijen moeten worden bijgedragen, waaronder de provincie Overijssel. Vanwege de hoge kosten bestaan er grote twijfels binnen de Deventer gemeenteraad.