Camping aan IJssel in Terwolde ontruimd door hoog water : ‘Snel wegwezen!’

Crowdfun­ding helpt bedrijven in de regio uit de brand, maar niet overal loopt het voorspoe­dig

16:00 Waarom gaat de ene crowdfundingsactie als een trein, en blijft de andere steken op een paar duizend euro? Een echte oorzaak is soms niet aan te wijzen. Timing kan het verschil zijn. Waar de crowdfunding voor de tweede vestiging van Van Rossum's Koffie in Zutphen ruim 150 procent van het beoogde bedrag ophaalde, is de inzamelingsactie voor terras De Loswal in Wijhe tot nu toe nog weinig succesvol. We zetten vier acties op een rij.