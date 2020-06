Canta tot de grond toe afgebrand in Deventer

Omstreeks 2.15 uur vannacht kreeg de brandweer de melding van het incident. Bij aankomst stond het wagentje al in lichterlaaie. Van de carrosserie van de auto was op dat moment al weinig meer over. Ook was het vuur inmiddels overgeslagen naar de achterzijde van de auto die voor het invalidenwagentje geparkeerd stond. Dit voertuig raakte ook zwaar beschadigd, maar de brandweer kon voorkomen dat die volledig uitbrandde.



Een auto die achter de brandende mindervalidenwagen stond, vloog niet in brand maar liep door de hitte wel schade op aan de voorzijde. Een deel van de bumper en koplampen smolt weg. De brandweer moest de naastgelegen bosschage ook blussen en nathouden. De autobrand is de veertiende in deze jaargang.



Twee jaar geleden ging in de Spoorstraat op vrijwel dezelfde plek al een busje in vlammen op. Destijds ging het ook om een nachtelijke autobrand.