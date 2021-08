Captain Kuipers voorziet zware opdracht, maar wil het met GA Eagles in De Kuip beter doen dan in 2017

Uitgaan én dineren bij De Heeren in Deventer kan weer: frisse wind door failliet verklaarde horecazaak

12:07 Grand Café De Heeren heeft weer een uitbater. Hans Buitenhuis, ook eigenaar van de Engel & Bengel, blaast het café en restaurant nieuw leven in. Buitenhuis gaat het flink anders doen. Elke drie maanden gooit hij de inrichting overhoop. ,,Zoiets hadden we nog niet in Deventer.’’