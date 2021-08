Caravan en auto's gaan in vlammen op in Deventer

Bij de komst van de brandweer was er aan de caravan al niets meer te redden. Ook een van de auto's stond al vol vuur. Een andere auto stond slechts deels in brand en kon snel worden geblust. Van de caravan bleef niets meer over. Volgens de eigenaar stond de caravan nog geen 24 uur op deze plek geparkeerd. Hij was net teruggekomen van vakantie. Volgens hem was de caravan niet aangesloten op elektriciteit en waren de gasflessen afgekoppeld. Mede omdat er vorige week in dezelfde wijk ook autobranden waren vermoedt hij brandstichting.