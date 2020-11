Carbidschutters Worpplantsoen bang voor toeloop door verbod in Deventer

KAART | Putten sluit aan bij Urk, meer ‘grijze’ gemeenten in deze regio

26 november Naast Urk kleurt ook Putten vandaag donkerrood op de coronakaart. Toch blijft Urk verreweg de slecht scorende gemeente van Nederland. Ook in de veiligheidsregio Flevoland gaat het niet goed. De veiligheidsregio laat als enige van de drie in ons gebied een stijging zien in het aantal besmettingen.