Carlijn Achtereekte kwam niet voor de zevende plek naar Peking, maar is wel trots op zichzelf: ‘ik sta hier wel gewoon’

Het is bijna middernacht in Peking, als Achtereekte de slaap nog niet kan vatten. Ze gaat sowieso in China niet vroeg slapen, het Nederlandse ritme, hoewel ze al bijna anderhalve week in Peking is, overheerst nog steeds. Ze vindt het moeilijk om te omschrijven met welk gevoel ze zo naar bed gaat. ,,Ik ben nu wat gekalmeerd”, zegt ze, uren na de race tegen de Japanse Takagi en waarmee de olympisch kampioen van 2018 zevende werd. ,,Ik heb me er nu bij neergelegd.”