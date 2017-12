Carlijn Achtereekte uit Lettele zo goed als zeker van Olympische Spelen

De Olympische Spelen in Zuid-Korea kunnen Carlijn Achtereekte nauwelijks meer ontgaan. Na haar derde plek op de 3000 meter staat de schaatsster uit Lettele tiende op de selectievolgorde. Die stek biedt nog geen definitieve garantie op een olympisch ticket, maar de kans dat het goedkomt voor Achtereekte is wel groot omdat veel schaatssters zich voor meer afstanden plaatsen.

Achtereekte moest al aan de bak in de derde rit en klokte mede door sterke laatste rondes 4.03,99 minuten. Die tijd bleef staan tot de laatste twee ritten toen Antoinette de Jong en Ireen Wüst er alsnog onder doken. ,,Ik dacht zelf dat het niet goed genoeg was'', zei Achtereekte na de rit. ,,Mijn rit verliep niet helemaal vlekkeloos, ik had nog een beste misser op het rechte eind. Toen ik over de finish kwam dacht ik dat het niet heel goed was, maar veel anderen gingen stuk op de laatste rondes. Het is heel vervelend als je nog zo lang moet wachten, dat is slopend. Dus ik durfde nog niet blij te zijn.''

Antoinette de Jong won in 4.02, 07, Wüst klokte in de laatste rit 4.03,39 minuten. Goed voor de tweede tijd. Achtereekte staat nu met haar derde plek op de 3000 meter tiende op de selectievolgorde van de KNSB. De eerste zeven plekken zijn zeker, de KNSB kan daarnaast drie plekken aanwijzen. Maar door de vele dubbele afstanden bij de vrouwen is de kans groot dat de eerste tien in de selectievolgorde daadwerkelijk ook naar de Spelen gaan. Daar gaat Achtereekte in elk geval wel vanuit.

Onwerkelijk

Bovendien schaatst ze nog de vijf kilometer op het OKT, een afstand die haar nog beter ligt. ,,Het is nog een beetje onwerkelijk'', zei Achtereekte die op de telefoon in haar broekzak de ene na de andere felicitatie binnenkrijgt. ,,Ik wist dat ik kans zou maken. Ik ging niet voor plek drie, ik wilde winnen. Maar de concurrentie met Antoinette en Ireen is erg groot. Dat ik van Antoinette won in een trainingswedstrijd vlak voor het OKT heeft wel wat met mijn zelfvertrouwen gedaan. Maar het was enorm spannend. Ook vooraf al. Het hele weekend heb ik me er wat naar door gevoeld. We hebben natuurlijk maar licht getraind de laatste dagen en veel gerust. Dan heb je ook veel tijd om na te denken.''