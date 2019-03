Carnavaleske vrolijkheid in Wilp door Dorpsquiz

reportage & video Truckers weten wat wachten is. Maar de brexit? ‘Straks staan we zes uur stil bij de grens...’

9:30 Peter Roroa is een geduldig man. Een belangrijke karaktereigenschap voor de vrachtwagenchauffeur die rijdt op Engeland. Voor de trucker van Vos Transport uit Deventer is wachten werk: wachten op laden, op lossen, op treinen, op oplossende files, op boten. Peter doet het zonder morren. Maar de nakende brexit baart hem en zijn collega’s zorgen. ,,Straks staan we elke keer zes uur te wachten bij de douane. Wie gaat dat betalen?’’