Carnavalisten houden adem in: zondagochtend besluit over doorgaan optocht Posterenk

Het is maar de vraag of de carnavalsoptocht van de carnavalsverenigingen Pampus en Lollebroek zondag doorgaat. Storm Ellen gooit mogelijk roet in het eten. Zondagochtend hakt de organisatie een knoop door.

Dat voor zondag forse regenbuien zijn voorspeld, is voor voorzitter Ronald Pol nog handelbaar. ,,Het regent niet voor het eerst en daar kun je je tegen kleden’’, zegt Pol. Maar stevige windstoten – storm Ellen is op komst – zorgen ervoor dat de organisatie van de carnavalsverenigingen Pampus en Lollebroek in de Achterhoek zondagochtend crisisoverleg over het al dan niet doorgaan houdt.

Bij dat overleg schuift ook de gemeente Voorst aan. ,,Het is moeilijk te beoordelen wat het weer doet. We kunnen nu nog niet zeggen bij welke windkracht het wel of niet doorgaat. De wind is de grootste spelbreker’’, zegt Pol. ,,Is het veilig genoeg, daar draait het om.’’ De regenbuien neemt hij dan voor lief. ,,Regen is natuurlijk jammer, want dat heeft ook invloed op het publiek. Maar wij adviseren bezoekers vooral lekker een poncho aan trekken of een paraplu mee te nemen.’’

Organisatie belt of mailt

Aan de optocht doen zo’n zeventig groepen mee. De organisatie kreeg nog geen bezorgde appjes of telefoontjes. ,,Tot nu toe is het rustig op dat vlak. We hebben zelf contactgegevens van deelnemers en zullen ze bellen of mailen als het niet doorgaat.’’

Aangepaste route

Als de carnavalsoptocht wél doorgaat, gaat die voor het eerst sinds bijna 50 jaar niet door Wilp. Veel deelnemers vonden de afstand van 9 kilometer en de duur van de optocht (ruim drie uur) te lang. Daarom start de optocht nu niet in Wilp, maar op de Knibbelallee ver buiten het dorp bij het onderkomen van Pampus. Daardoor is de tocht naar de thuisbasis van Lollebroek nog maar een kilometer of zes. De Belangenvereniging Wilp was hierover niet te spreken, maar volgens Pol is de kou inmiddels uit de lucht. ,,We hebben gesprekken gevoerd. Die storm is gaan liggen. We rijden zondag eerst de optocht zoals die nu is georganiseerd en daarna evalueren we deze editie. Dan zien we daarna wel of het nog gevolgen heeft.’’

De carnavalsoptocht van Klarenbeek, die zaterdag wordt gehouden, is niet in gevaar.