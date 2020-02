Carnavalsoptocht Wilp-Achterhoek afgelast: ‘Veiligheid in het geding’

De carnavalsoptocht in Wilp-Achterhoek gaat niet door. Dat is zojuist besloten. De veiligheid van de bezoekers langs de kant kan niet worden gegarandeerd.

De beslissing is genomen vanwege de harde windstoten, die later vandaag worden verwacht, aldus Ronald Pol van de organisatie. Het besluit om de optocht af te lassen is genomen door burgemeester Jos Penninx van de gemeente Voorst. Pol: ,,Dat is in goed overleg met ons gebeurd. We hebben veelvuldig contact gehad, de burgemeester heeft het besluit genomen en wij staan daar volledig achter.’’

Zijwind

De optocht in Wilp-Achterhoek is de grootste in de regio Deventer, met dit keer 78 carnavalswagens aan de start. Pol: ,,We hebben goed naar de weersverwachtingen gekeken. De optocht gaat op een aantal plekken door open stukken. De wind komt daar dan vol van de zijkant. Met verwachte windstoten van tachtig tot negentig kilometer per uur komt de veiligheid in het geding, zeker met die grote wagens.‘’

De aanhoudende regen maakt de omstandigheden ook vervelend. Pol: ,,Maar dat had nog wel gekund, daar word je alleen nat van.‘’

Balen

Pol noemt de afgelasting ‘uiteraard balen’. Het is volgens hem de tweede keer in de historie dat de optocht niet kan doorgaan. ,,Het is begin jaren negentig ook gebeurd, de precieze reden ken ik niet.‘’