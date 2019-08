Carnavalsrel in Wilp: optocht voor het eerst in bijna 50 jaar niet door het dorp

De optocht van de carnavalsverenigingen Pampus en Lollebroek slaat Wilp de volgende carnaval voor het eerst in bijna een halve eeuw over. De belangenvereniging van Wilp is boos. De organisatie van de optocht zegt niet anders te kunnen en is op zijn beurt stomverbaasd dat het slechte nieuws al op straat ligt.

Veel deelnemers vonden de afstand van negen kilometer en de duur van de optocht (ruim drie uur) die tot nu toe vanuit Wilp via Posterenk naar Wilp-Achterhoek liep simpelweg te lang. Daarom start de optocht nu niet in Wilp, maar op de Knibbelallee ver buiten het dorp bij het onderkomen van Pampus. Daardoor is de tocht naar de thuisbasis van Lollebroek nog maar een kilometer of zes.

De Belangenvereniging Wilp is bepaald niet blij met het besluit van de organisatie van de optocht om Wilp na zoveel jaren te passeren. ,,Er staan hier jaarlijks duizend tot tweeduizend mensen, al dan niet verkleed, langs de route‘’, zegt voorzitter Sander Smit van de belangenvereniging. ,,We begrijpen de argumenten ook niet zo goed. Er zijn best oplossingen voor de lengte en de duur te bedenken en Wilp toch niet over te slaan. Wilp hoort er traditioneel bij, maar nu zullen veel mensen niet meer de moeite nemen om ver buiten het dorp te gaan kijken.”

Volledig scherm Geen carnavalsoptocht in Wilp volgend jaar. © FOTO HISSINK

Verbolgen

De Belangenvereniging Wilp is zo boos dat het de bewoners van de kern via internet alvast op de hoogte heeft gebracht van het nieuws. Daar is de organisatie van de optocht weer verbolgen over, want volgens voorzitter Ronald Pol was afgesproken dat zij zelf binnen enkele weken de bewoners zou informeren. ,,Ik was inderdaad wel stomverbaasd”, zegt Pol. ,,Wij hadden al een brief opgesteld waar de belangenvereniging ook iets van mocht vinden en die zouden we daarna naar alle 400 adressen in Wilp sturen. Maar daar hebben ze blijkbaar niet op willen wachten.”

Volgens Smit was de inspraak van de belangenvereniging in de brief een wassen neus. ,,Met onze opmerkingen is niets gedaan. Daarom hebben we de bewoners op onze manier op de hoogte gebracht.” Smit denkt dat de twee organiserende carnavalsverenigingen hun eigenbelang voorop hebben gesteld door de optocht te laten beginnen bij Pampus en veel vroeger te laten eindigen bij Lollebroek. ,,Zo kunnen ze meer drankomzet draaien, dat is de enige reden die we begrijpen.”

Veiligheid

Volgens Richard Broekhof van de Lollebroek, die ook in de optocht-organisatie zit, is aan extra drankomzet geen seconde gedacht. ,,Nee, dat is wel heel kort door de bocht. Als we de huidige lengte zouden handhaven zo vroeg in het jaar, is het al bijna donker als we bij het eindpunt aankomen. Het heeft dus ook met veiligheid te maken. We hebben dit besluit niet bepaald met plezier genomen, maar het kon niet anders.”