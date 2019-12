Caroline van der Plas (52) uit Deventer verloor haar man, als frontvrouw van de boeren jeuken haar handen

Het is 1 oktober 2019. De dag dat het massale boerenprotest Nederland in zijn greep heeft. Caroline van der Plas is er op het Malieveld in Den Haag bij en zegt tegen haar twee zonen, die haar vergezellen: jongens, jullie zijn getuige van een historische dag. Een dergelijk groot protest is in dertig jaar niet voorgekomen. 1 oktober 2019 gaat de geschiedenis in als hèt boerenprotest. Ze heeft kippenvel. Is tot tranen toe geroerd.