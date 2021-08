Caroline van der Plas uit Deventer: ‘1 september geen kabinet? Dan nieuwe verkiezingen’

POLLAls er op 1 september geen nieuw kabinet is, wil Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging dat er nieuwe verkiezingen komen. Dat voorstel opperde de Deventerse gisteravond in de talkshow Op1.

Het formeren van een nieuwe regering zit al sinds de verkiezingen in maart in een impasse. Zo ligt VVD-leider en de beoogde nieuwe premier Mark Rutte onder vuur door leugens. Ook schept het CDA geen duidelijkheid of zij in de regering wil. Daarnaast blijft onduidelijk welke partij(en) het waarschijnlijke ‘motorblok’ van VVD, D66 en toch CDA aan een meerderheid gaat of gaan helpen.

Stilte

Om de formatie uit het slob te trekken, zijn VVD en D66 op eigen houtje begonnen met het schrijven van een regeerakkoord. Maar door de vakantie ligt dat proces stil en niemand weet hoe ver beide partijen zijn. ,,Zelf ben ik ervoor om als het niet lukt om met zoveel partijen een meerderheid te krijgen, dat je een minderheidskabinet gaat formeren. Daar kun je al over praten, misschien gebeurt dat wel, maar wij horen niks”, aldus Van der Plas.

Geen mening De formatie duurt te lang, dus er moeten nieuwe verkiezingen na 1 september komen Ja (78%)

Nee (21%)

Geen mening (1%)

Dus stelt ze een deadline: ,,Als er op 1 september geen kabinet is, in welke vorm dan ook, dan vind ik dat er nieuwe verkiezingen moeten komen.” Het is een voorstel waar Van der Plas ook een eigen belang bij heeft. De BBB heeft op dit moment 1 zetel in de Tweede Kamer. In de Ipsos Politieke Barometer van eind juli wordt de partij gepeild op 4 zetels.

Merkwaardige situatie

Het voorstel van Van der Plas heeft alleen kans van slagen als een meerderheid van de Tweede Kamer ook nieuwe verkiezingen wil. Die kans lijkt klein. Al is er op dit moment een steeds groter worden onvrede over de merkwaardige situatie dat een kabinet dat in februari opstapte vanwege de Toeslagenaffaire nog steeds aan de macht is. Daarover wil Van der Plas, na een initiatief van Geert Wilders (PVV), een debat met andere Kamerleden.

