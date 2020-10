Caroline van der Plas uit Deventer enige kandidaat voor lijsttrekkerschap BoerBurgerBeweging

Erik Stegink (53), ‘boertje’ uit Bathmen gaat voor zetel in Den Haag: ‘Platteland te weinig gehoord in Tweede Kamer’

15 oktober In 1993 begon hij in de toenmalige gemeente Bathmen als piepjong raadslid. Erik Stegink is 27 jaar later met die Bathmense partij de grootste van Deventer en verlaat per 1 januari de gemeenteraad. Het doel: de Tweede Kamer in met de BoerBurgerBeweging. ,,Ze zagen ons in Deventer ook aanvankelijk als boertjes, kijk waar we nu staan.”