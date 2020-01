Caroline van der Plas uit Deventer stelt zich kandidaat voor eigen boerenpartij

Gemeente Voorst overweegt gebruik kalkhennep bij renovatie gemeente­huis in Twello

18:34 Het gemeentehuis van Voorst in Twello wordt mogelijk gerenoveerd met gebruik van kalkhennep. Dat bleek dinsdag tijdens de presentatie van het voorlopig ontwerp van het nieuwe gemeentehuis. Projectleider Ed Bakx en wethouder Hans van der Sleen gaven meer details prijs van het in september gepresenteerde schetsontwerp, dat grotendeels overeind is gebleven.