Caroline van der Plas wil time-out: ‘De stikstofkaart is de grootste blunder die ze ooit hebben gemaakt’

Voorst krijgt een ‘tiny forest’, dankzij natuurlief­heb­ber Fred (65): ‘Jeugd moet weer eens naar buiten’

Zeshonderd bomen van veertig verschillende inheemse soorten. En dat in een gebied ter grootte van een tennisbaan. Het is het doel van natuurliefhebber Fred Hakvoort (65) uit Wilp, waar hij zo'n 20.000 euro voor over heeft. In samenwerking met de gemeente en IVN natuureducatie zorgt hij ervoor dat eind dit jaar zo'n ‘tiny forest’ in Voorst komt. ,,Kinderen moeten de waarde van de natuur weer leren inzien.”

5 juli