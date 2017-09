CDA Deventer pleit voor Sallandticket OV

Azc's open voor publiek: Van Syrische spelletjes tot kickboksen

22 september Dansen met Syrische kinderen, hapjes uit verre landen proeven of verhalen horen over het leven op de vlucht. Je kunt het morgen allemaal doen. Dan openen verschillende azc's in Nederland namelijk de deuren voor het publiek. Zo ook de azc's in deze regio.